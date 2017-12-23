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Lamborghini Aventador SV Roadster получил полторы тысячи «лошадей» от Underground Racing.
1 500 сил для «Авентадор» в исполнении родстер - вот это результат! Жаль только, что тюнер не поделился абсолютно всеми деталями своего проекта с общественностью. Однако кое-что всё-таки известно.
Что получил родстер, так это модернизированные нагнетатели, пересмотренную шатунно-поршневую группу,…23.12.201711362
10.12.2017
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30.10.2017
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https://car.ru/video/avtomobili/2000-km ... m-chast-7/