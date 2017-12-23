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Трибуна
angeliada
angeliada
2 часа назад
Удобно, день катаешь, ночью заряжаешь!
Tesla Model S в образе лимузина выставили на онлайн-торги
Андрей Жарко
Андрей Жарко
1 день назад
Тёлочный какой-то получился😂😂😂уж извините, дамы:)
Toyota Land Cruiser от Vilner: на стыке романтики и брутальности
testgur@mail.ua
testgur@mail.ua
1 день назад
2000 км вместе с Rat look Запорожцем /Выставка Old car land/ В гостях у Sumy Racing Team / Часть 7.

https://car.ru/video/­avtomobili/2000-km ... m-chast-7/
2000 км вместе с Rat look Запорожцем /Выставка Old car land/ В гостях у Sumy Racing Team / Часть 7.
Дмитрий Игоревич
Дмитрий Игоревич
1 день назад
Что-то брутальность не выигрывает в этой схватке 😂
Toyota Land Cruiser от Vilner: на стыке романтики и брутальности
Vsluhpas@gmail.com
Vsluhpas@gmail.com
1 день назад
Да, уж столько дури и технологий, а ТЕСЛА проигрывает
Состоялась премьера уникального купе Pagani Huayra Lampo
angeliada
angeliada
2 дня назад
@Vsluhpas@gmail.com, какая будет надежность покажет время!
Datsun on-Do 2018 Тест-Драйв и Впечатления
Дым Дымыч
Дым Дымыч
24 часа назад
ну теперь то точно будет стоять ВСЯ Москва 😂 ну вы держитесь таим 😂👍
Первой автомобили серии «Кортеж» получит ФСО уже в декабре
FFinn
FFinn
2 дня назад
Почему Tesla не тестировался? По идее он должен быть лидером среди электрокаров!
Американские автоэксперты назвали десять самых лучших моторов на 2018 год
angeliada
angeliada
2 дня назад
Такое ощущение, что покупатели автомобилей через интернет с другой планеты)
Онлайн-продажи автомобилей в Петербурге: 70% покупателей оформляют кредит
Дым Дымыч
Дым Дымыч
24 часа назад
погонял бы на ней на спец.трассе. интересно прочувствовать мощь 👍👍👍
BMW M5 ставит рекордное время круга на автодроме в Шанхае
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Игорь Бурцев
Игорь Бурцев
Что за Фигня?!? Michelin CrossClimate Plus — Шина 2018 для зимы и лета! Кто рискнет? игорь бурцев
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  • Тюнинг
  • Тюнинг
    Для вечно недовольных: Lambo Aventador SV Roadster от Underground Racing
    Lamborghini Aventador SV Roadster получил полторы тысячи «лошадей» от Underground Racing.
    1 500 сил для «Авентадор» в исполнении родстер - вот это результат! Жаль только, что тюнер не поделился абсолютно всеми деталями своего проекта с общественностью. Однако кое-что всё-таки известно.
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